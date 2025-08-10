Košarkaši Srbije pobedili Kipar 67 razlike na prijateljskom turniru u Limasolu

Muška košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je danas u Limasolu selekciju Kipra 122:55 (28:12, 38:10, 31:20, 25:13), u svojoj poslednjoj, drugoj utakmici na prijateljskom turniru koji se igra u sklopu priprema za predstojeće Evropsko prvenstvo.

Svi igrači reprezentacije Srbije koji su bili u sastavu za današnji meč su postigli poene. Najefikasniji su bili Balša Koprivica i Tristan Vukčević sa po 22 poena, dok je Filip Petrušev dodao 20 poena.

Za reprezentaciju Srbije od igrača koji su otputovali na Kipar u današnjoj utakmici nisu igrali Nikola Jokić, Bogdan Bogdanović, Vasilije Micić, Nikola Milutinov i Stefan Jović.

Kod selekcije Kipra najefikasniji je bio Filipos Tigkas sa 17 poena, dok je Konstantinos Simicis dodao 10 poena.

Selekcija Srbije je utakmicu započela serijom 6:0, da bi reprezentacija Kipra potom počela bolje da igra i izjednačila na 10:10 na polovini prve četvrtine.

Košarkaši Srbije su potom napravili seriju 15:0, a prvu deonicu su završili sa vođstvom 28:12.

Reprezentacija Srbije je i u drugoj četvritni kontrolisala igru. Na kraju druge deonice su poene uglavnom postizali Balša Koprivica i Tristan Vukčević, a srpski košarkaši su na poluvreme otišli sa vođstvom od 44 poena razlike 66:22.

Selekcija Srbije je u trećoj četvrtini povećala svoju prednost, koja je nakon ukupno 30 minuta igre iznosila 55 poena razlike. Filip Petrušev je u drugoj polovini treće deonice vezao osam poena za reprezentaciju Srbije, da bi nakon završetka te četvrtine bio najefikasniji igrač svoje ekipe na današnjoj utakmici sa 20 poena.

Košarkaši Srbije su u istom ritmu nastavili i u poslednjoj deonici i utakmicu završili sa pobedom od 67 poena razlike 122:55.

Reprezentacija Srbije je u subotu u svojoj prvoj utakmici na turniru na Kipru pobedila selekciju Grčke 76:66, dok je Kipar istog dana izgubio od Izraela 69:109.

Selekcija Srbije će svoju narednu utakmicu u sklopu priprema za ovogodišnje Evropsko prvenstvo odigrati u petak na prijateljskom turniru u Minhenu protiv reprezentacije Češke.

Košarkaši Srbije će na Evropskom prvenstvu, koje se održava od 27. avgusta do 14. septembra u Letoniji, Poljskoj, Kipru i Finskoj, igrati u Grupi A u Rigi sa selekcijama Turske, Češke, Estonije, Portugala i Letonije.

(Beta)

