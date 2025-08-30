Košarkaši Srbije pobedili Letoniju na SP uz 39 poena Jokića

Muška košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je danas u Rigi selekciju Letonije 84:80 (22:18, 20:20, 25:18, 17:24), u utakmici trećeg kola Grupe A na Svetskom prvenstvu.

Najefikasniji kod reprezentacije Srbije bio je Nikola Jokić sa 39 poena, uz 10 skokova i četiri asistencije. Filip Petrušev je dodao 12 poena, dok je Marko Gudurić upisao 11 poena, pet skokova i pet asistencija.

Za reprezentaciju Srbije zbog povrede zadnje lože na današnjem meču nije igrao kapiten Bogdan Bogdanović.

Kod selekcije Letonije najefikasniji je bio Davis Bertans sa 16 poena, uz 10 skokova. Kristaps Porzingis je dodao 14 poena, šest skokova i tri blokade, Rihards Lomažs je upisao 13 poena, dok je Arturs Kurucs postigao 10 poena.

Utakmica je počela veoma ujednačeno, pa je rezultat posle pet minuta igre bio nerešen 12:12.

Košarkaši Srbije su uspeli u samoj završnici prve četvrtine da se blago rezultatski odvoje i nakon 10 minuta igre su imali vođstvo 22:18.

Početak druge deonice bio je obeležen dobrom borbenošću obe ekipe, kao i lošom igrom u napadu obe selekcije. Tristan Vukčević je u toku ovog perioda pogodio prvu trojku na utakmici za reprezentaciju Srbije, koja je nakon tri minuta igre imala prednost 28:23.

Selekcija Letonije je zatim počela da pronalazi bolja rešenja u napadu i trojkama Artursa Žagarsa i Davisa Bertansa povela 29:28 na pet i po minuta do kraja druge četvrtine.

Srpski košarkaši su ubrzo odbili nalet selekcije Letonije, i uz pomoć dve trojke Alekse Avramovića i jedne Marka Gudurića stekli prednost 42:33 na minut i po do kraja druge deonice, koju su završili sa vođstom 42:38.

Najefikasniji igrač kod reprezentacije Srbije nakon dve odigrane četvrtine bio je Nikola Jokić sa 19 poena.

Reprezentacija Srbije je dobrom igrom održavala vođstvo u prvoj polovini treće četvrtine, i nakon pet minuta igre imala prednost 53:44.

Srpski košarkaši su potom košem pod faulom i pogođenim slobodnim bacanjem Jokića stekli i dvocifrenu prednost 60:50, a treću četvrtinu su završili sa vođstvom 67:56.

Reprezentacija Srbije je odličnom igrom u napadu održavala svoju prednost i u prvih pet minuta igre u poslednjoj četvrtini, u toku kojih je Ognjen Dobrić pogodio dve trojke. Srpski košarkaši su na polovini četvrte deonice imali prednost 75:65.

Selekcija Srbije je na dva i po minuta do kraja utakmice imala kontranapad koji da je bio realizovan bi joj doneo prednost od 12 poena razlike. Jokić je tad promašio čist „zicer“, a letonski košarkaši su nakon toga serijom 6:0 došli na četiri poena zaostatka 75:79.

Nakon odgovora reprezentacije Srbije kroz trojku Jokića, selekcija Letonije je pogođenim slobodnim bacanjima Kristapsa Porzingisa i trojkom Artursa Kurucsa došla i na dva poena zaostatka 80:82 na minut do kraja utakmice.

Reprezentacija Srbije je potom kroz dva pogođena slobodna bacanja Jokića stekla prednost 84:80, koju su srpski košarkaši uspeli da održe do kraja meča.

Reprezentacija Srbije će u narednom kolu igrati protiv selekcije Češke, dok Letoniju očekuje duel sa Portugalom.

Selekcija Srbije je prva na tabeli Grupe A sa sve tri pobede, dok selekcija Letonije ima skor 1/2.

(Beta)

