Košarkaši Srbije pobedili Portugal na Evropskom prvenstvu

Muška košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je večeras u Rigi selekciju Portugala sa 80:69 (23:19, 20:14, 21:16, 16:20), u utakmici drugog kola Grupe A Evropskog prvenstva.

Najefikasniji u selekciji Srbije bio je Nikola Jokić sa 23 poena, uz 10 skokova, dok je Nikola Jović postigao 18 poena, uz šest skokova.

U selekciji Portugala najbolji učinak imao je Diogo Brito sa 22 poena i devet skokova, a Trevonte Vilijams je dodao 15 poena.

Srbija je već na polovini utakmice ostala bez Filipa Petruševa, koji je isključen pošto je udario u stomak Brita.

Portugal je posle trojke Vilijamsa poveo sa 11:14, da bi Srbija odgovorila serijom 8:0.

Do kraja prve četvrtine Srbija je čuvala prednost, a prva deonica završena je rezultatom 23:19.

U drugu četvrtinu Srbija je ušla zakucavanjem Nikole Milutinova, a posle je usledila trojka Vanje Marinkovića za devet poena razlike (28:19).

Portugal je predvođen Britom napravio seriju od sedam vezanih poena, a ubrzo su prišli i na minus jedan (29:28).

Poenima Bogdana Bogdanovića Srbija je čuvala prednost, da bi na dva minuta pre kraja druge deonice stigla do plus osam – 41:33, nakon slobodnih bacanja Jokića.

Upravo je košem Jokića završeno prvo poluvreme, a Srbija je na pauzu otišla sa prvom dvocifrenom prednošću – 43:33.

U drugom poluvremenu za Srbiju nije igrao Bogdanović, a nezvanične informacije govore o povredi zadnje lože.

Tri minuta igre u trećoj deonici bilo je dovoljno da Srbija stigne do 18 poena razlike (53:35), nakon poena Nikole Jovića.

Treća četvrtina završena je trojkom Ognjena Dobrića u poslednjoj sekundi za plus 15 (64:49).

Portugal je sedam minuta pre kraja trojkom Dioga Venture smanjio na 11 poena zaostatka (66:55), dok su u nastavku u nekoliko navrata bili na minus devet.

Na minut i 40 sekundi pre kraja meča Portugal je poenima Vilijamsa prišao na sedam poena zaostatka (74:67), da bi Srbija u sledećem napadu rešila pitanje pobednika trojkom Dobrića.

U Grupi A Srbija i Turska imaju maksimalan učinak posle dva kola, Letonija i Portugal imaju po pobedu i poraz, dok su Češka i Estonija bez pobede.

U subotu su na programu utakmice trećeg kola u kojima se sastaju Češka i Estonija (13.45), Srbija i Letonija (17.00), kao i Turska i Portugal (20.15).

(Beta)

