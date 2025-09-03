Košarkaši Srbije poraženi od Turske u poslednjem kolu Grupe A na EP

Košarkaši Srbije poraženi su večeras u Rigi od selekcije Turske sa 90:95 (18:19, 31:27, 24:28, 17:21), u utakmici poslednjeg, petog kola Grupe A na Evropskom prvenstvu.

Turska je grupnu fazu završila na prvom mestu sa svih pet pobeda, Srbija je druga sa skorom 4/1, a u osminu finala iz ove grupe idu i selekcije Letonije (3/2) i Portugala (2/3).

Srbija će u osmini finala Evropskog prvenstva u subotu, 6. septembra, igrati protiv Finske, dok se Turska sastaje sa Švedskom. Preostala dva poznata para osmine finala su: Nemačka – Portugal, Litvanija – Letonija.

Najbolji učinak u selekciji Srbije imao je Nikola Jokić sa 22 poena, uz devet skokova i četiri asistencije, Marko Gudurić je postigao 12 poena, a poen manje je upisao Filip Petrušev.

U pobedničkoj selekciji bolji od ostalih je bio Alperen Šengun sa 28 poena, uz 13 skokova i osam asistencija, Šejn Larkin je dodao 23 poena, uz devet asistencija, dok je Džedi Osman upisao 16 poena.

Zbog lakše povrede u sastavu Srbije nije bio centar Tristan Vukčević.

Srbija je za dva i po minuta igre stigla do vođstva 9:3, a dobru igru srpskog tima poenima je „krunisao“ Aleksa Avramović.

Turska je ubrzo odgovorila i trojkom Šenguna izjednačila rezultat na 11:11, a potom je predvođena centrom Hjustona stigla i do plus osam (11:19).

Do kraja prve deonice Srbija je serijom 7:0 smanjila na 18:19 i sa tim rezultatom otišla na prvi odmor.

Posle tri i po minuta igre u drugoj četvrtini tehnička greška dosuđena je selektoru Turske Erginu Atamanu, nakon neslaganja sa sudijskim odlukama.

Turska je uprkos nervozi na klupi posle trojke Larkina povela sa 30:35, da bi u naredna dva minuta Srbija prekorenula i trojkom Vasilija Micića došla do plus tri (38:35).

Srbija je u završnici druge četvrtine odigrala bolje i posle slobodnih bacanja Stefana Jovića na veliki odmor otišla sa prednošću od tri poena (49:46).

Pred sam kraj prvog poluvremena zbog problema sa stopalom teren je napustio Avramović, koji se u drugom delu meča nije vraćao u igru.

Nastavila je Srbija u dobrom ritmu i na početku treće deonice, kada je posle trojke Nikole Jovića povela sa 54:48, ali je Turska ubrzo odgovorila i trojkom Kenana Sipahija izjednačila na 56:56.

Dobro šutersko veče Turska je nastavila u završnici treće četvrtine, kada su sa dve vezane trojke Larkina i Šenguna poveli sa 64:70.

Usledila su četiri uzastopna poena Jokića, a treća četvrtina završena je minimalnim vođstvom Turske (73:74).

Tri minuta igre u poslednjoj deonici bilo je potrebno Srbiji da vrati prednost na svoju stranu, i to nakon Jokićevog „zakucavanja“ za 78:76.

Dobru igru Srbija je nastavila trojkom Gudurića u poslednjoj sekundi napada, kao i poenima Ognjena Dobrića iz kontre, što je bilo dovoljno za vođstvo 83:79.

Imala je Srbija nekoliko prilika da prelomi meč, ali u tome nije uspela. Turskoj je prednost vratio Šehmus Hazer trojkom na 2:12 minuta do kraja (88:89).

Poenima Jokića Srbija je u poslednji minut ušla sa minimalnom prednošću (90:89), da bi do kraja meča Turska sa linije slobodnih bacanja obezbedila pobedu.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com