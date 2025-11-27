Košarkaši Srbije posle velikog preokreta pobedili Švajcarsku u kvalifikacijama za SP

Košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je večeras posle velikog preokreta u Beogradu Švajcarsku 90:86 (20:30, 14:27, 25:13, 31:16), u utakmici prvog kola Grupe C u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2027. godine.

Selekciju Srbije predvodili su Dušan Ristić sa 24 poena uz pet skokova, Stefan Miljenović sa 23 poena, devet asistencija i osam skokova i Nikola Tanasković sa 16 poena i šest skokova. Stefan Momirov pobedi je doprineo sa 12 poena.

U švajcarskom timu najefikasniji su bili Aleksandar Šumaher Bel sa 19 poena, Selim Fofana sa 15 i Pol Gravet sa 13 poena.

Ekipu Srbije prvi put je predvodio novi selektor Dušan Alimpijević, koji večeras nije imao na raspolaganju igrače iz evroligaških klubova.

Švajcarska je od početka utakmice bila bolja i povela je, a srpski tim je uspeo serijom 7:0 da izjednači na 13:13. Uzvratio je gostujući tim posle toga i deonicu je završio sa 10 poena prednosti, 30:20.

Švajcarska je u nastavku dobro šutirala za tri poena i u drugoj četvrtini povela je 41:21. Ta ekipa čuvala je prednost, koja je na poluvremenu iznosila 23 poena, 57:43 posle trojke sa polovine terena Fofane.

Srbija je zaigrala mnogo bolje u nastavku, posle dve vezane trojke Momirova i koša uz prekršaj Tanaskovića, prišla je na 47:59. Razigrali su se srpski igrači, pogađali su Ristić i Miljenović za devet poena zaostatka, 59:68.

Srbija je u poslednjoj deonici napravila seriju poenima Ristića i Miljenovića, a posle trojke Ognjena Jaramaza izjednačila je na 72:72. Ristić je nastavio da poentira, pa je Srbija povela 79:72.

Švajcarska je uzvratila mini serijom i izjednačila na 79:79, ali je Srbija uspela da se odlepi, posle poena Danila Anđušića na šest poena, 88:82. Domaći tim je do kraja zadržao prednost i pobedom je počeo takmičenje u novembarskom prozoru kvalifikacijama.

U drugom kolu Srbija će u nedelju od 18 časova igrati u Sarajevu protiv Bosne i Hercegovine.

(Beta)

