Košarkaši Srbije se okupili u Beogradu pred utakmice protiv Turske

Košarkaška reprezentacija Srbije okupila se danas u Beogradu uoči predstojećih utakmica u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo protiv selekcije Turske.

Reprezentacija Srbije će prvu utakmicu protiv Turske odigrati 27. februara u beogradskoj hali „Aleksandar Nikolić“, u okviru trećeg kola Grupe C prve faze kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, dok je drugi meč na programu 2. marta u Istanbulu.

Obe selekcije imaju skor 2/0, nakon pobeda nad reprezentacijama Švajcarske i Bosne i Hercegovine u prva dva kola.

Otvoreni trening, na kom će se selektor Dušan Alimpijević obratiti medijima, biće održan u utorak.

(Beta)

