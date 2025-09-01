Košarkaši Srbije ubedljivo pobedili Češku na EP

Muška košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je večeras u Rigi selekciju Češke 82:60 (27:5, 18:18, 16:20, 21:17), u utakmici četvrtog kola Grupe A na Evropskom prvenstvu.

Najefikasniji kod reprezentacije Srbije bio je Aleksa Avramović sa 14 poena, uz osam asistencija. Filip Petrušev je dodao 13 poena, Nikola Milutinov je upisao 12 poena i sedam skokova, dok je Nikola Jović zabeležio 10 poena i šest skokova. Nikola Jokić je utakmicu završio sa šest poena, sedam skokova i četiri asistencije.

Srpski plejmejker Vasilije Micić, koji je zabeležio sedam poena i četiri asistencije u večerašnjoj utakmici, je u poslednjoj četvrtini zadobio nezgodan udarac u rebra zbog kog je morao da napusti teren.

Kod selekcije Češke najefikasniji bio je Jaromir Bohačik sa 12 poena, dok je Jan Zidek dodao devet poena i šest skokova.

Prvu četvrtinu obeležila je sjajna igra u odbrani srpskih košarkaša, koji su u napadu poene pretežno postizali iz reketa nakon dobre timske igre. Reprezentacija Srbije je prvu deonicu završila sa vođstvom 27:5, a najefikasniji igrači u njenoj ekipi bili su Filip Petrušev sa devet poena i Nikola Jović sa osam poena.

Selekcija Srbije je u drugoj četvrtini sigurnom igrom održavala svoje veliko vođstvo. Druga deonica obeležena je sa nekoliko dobrih poteza srpskog plejmejkera Vasilije Micića, koji je zbog povrede propustio sve prijateljske utakmice reprezentacije Srbije uoči početka Evropskog prvenstva, a srpski košarkaši su na poluvreme otišli sa vođstvom od 22 poena razlike 45:23.

Reprezentacija Finske je uspela da bolje zaigra u napadu u trećoj četvrtini, kao i da iskoristi nešto slabiju igru srpskih košarkaša, i smanji prednost selekcije Srbije na 61:43 nakon ukupno 30 minuta igre.

Selekcija Finske je nakon tri minuta igre u poslednjoj deonici došla i na 15 poena zaostatka (50:65), ali su srpski košarkaši uspeli da nakon dodatna dva minuta igre povrate prednost od 20 poena razlike (70:50) i da mirno privedu kraju utakmicu, koju su završili pobedom 82:60.

Reprezentacija Srbije ima sve četiri pobede i već je obezbedila plasman u osminu finala, dok selekcija Češke ima skor 0/4.

Selekcija Srbije će u poslednjem, petom kolu igrati protiv reprezentacije Turske, koja takođe ima skor 4/0, dok Češku očekuje duel sa Letonijom.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com