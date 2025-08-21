Košarkaši Srbije ubedljivo pobedili Sloveniju u poslednjoj prijateljskoj utakmici uoči EP

Muška košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je večeras u Beogradu selekciju Slovenije 106:72 (33:23, 31:13, 27:20, 15:16), u svojoj poslednjoj prijateljskoj utakmici odigranoj u sklopu priprema za predstojeće Evropsko prvenstvo.

Najefikasniji kod reprezentacije Srbije bio je Nikola Jović sa 18 poena. Bogdan Bogdanović je dodao 14 poena, dok su Nikola Jokić i Tristan Vukčević postigli po 10 poena.

Srpski plejmejker Vasilije Micić je večeras odigrao svoju prvu pripremnu utakmicu uoči ovogodišnjeg Evropskog prvenstva.

Kod selekcije Slovenije najefikasniji je bio Luka Dončić sa 17 poena. Rok Radović je dodao 13 poena, dok je Klemen Prepelič postigao 10 poena.

Reprezentacija Srbije je utakmicu započela dosta bolje i nakon tri i po minuta igre stekla prednost 10:0.

Obe ekipe su pokazale dobru igru u napadu u nastavku prve deonice. Srpski košarkaši su do poena u velikoj meri dolazili kroz pogođene trojke i zakucavanja, dok su slovenački igrači uspeli da pronađu svoj ofanzivni ritam. Selekcija Srbije je prvu četvrtinu završila sa vođstvom 33:23.

Početak druge četvrtine obeležio je ulazak u igru Vasilija Micića, koji nije igrao u nijednoj dosadašnjoj prijateljskoj utakmici zbog problema sa povredom. Micić je odmah po ulasku u igru pogodio trojku, da bi kasnije svojim drugim pogođenim šutem spolja na večerašnjem meču doneo svojoj ekipi prednost od 21 poen razlike 49:28 na pet i po minuta do kraja druge četvrtine.

Srpski košarkaši su nastavili sa sjajnom igrom u napadu i u nastavku druge deonice i na poluvreme otišli sa vođstvom od 28 poena razlike 64:36.

Slovenački igrači su motivisano započeli treću četvrtinu, ali su srpski košarkaši brzo odbili njihov nalet i sjajnom timskom igrom stigli do prednosti od 35 poena razlike 91:56 nakon ukupno 30 minuta igre.

U završnici treće deonice je dobru ulogu imao srpski krilni centar Dejan Davidovac, koji je uz po jedno zakucavanje i pogođenu trojku, imao i po par dobrih dodavanja i reakcija u odbrani.

Selekcija Srbije je u poslednjoj deonici sigurno održavala veliko vođstvo i utakmicu završila pobedom 106:72.

Reprezentacija Srbije je pobedila u svih sedam prijateljskih utakmica uoči ovogodišnjeg Evropskog prvenstva. U Beogradu je savladala selekcije Bosne i Hercegovine i Poljske, u Limasolu reprezentacije Grčke i Kipra, a u Minhenu ekipe Češke i Nemačke.

Selekcija Srbije će na Evropskom prvenstvu, koje će biti održano od 27. avgusta od 14. septembra u Letoniji, Poljskoj, Kipru i Finskoj, igrati u Grupi A u Rigi sa selekcijama Turske, Češke, Portugala, Estonije i Letonije.

(Beta)

