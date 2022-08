Košarkaši Srbije večeras gostuju Turskoj

ISTANBUL – Košarkaši Srbije gostovaće večeras u 19 sati Turskoj, u rasprodatoj dvorani „Sinan Erdem dom“ u Istanbulu, u meču kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

Srpski reprezentativac Vasilije Micić, koji se povredio u četvrtrak protiv Grčke, biće u timu Srbije.

Uz Micića, kako je saopštio selektor Svetislav Pešić, u timu će biti Filip Petrušev, Dejan Davidovac, Vanja Marinković, Nikola Kalinić, Vladimir Lučić, Ognjen Dobrić, Nikola Jokić, Marko Jagodić-Kuridža, Marko Gudurić, Ognjen Jaramaz i Nikola Milutinov.

Pešić je izjavio da će u meču protiv Turske glavni zadatak njegovih izabranika biti da zaustave igru domaćina u tranziciji.

„Orlovi“ u duel u Istanbulu ulaze posle trijumfa nad Grčkom (100:94), dok je Turska doživeo težak poraz u gostovanju Letoniji (111:85).

„Sve utakmice koje su Turci odigrali u pripremnom periodu su bile dosta dobre. Protiv različitih protivnika su pokazali izuzetnu timsku igru koja se pre svega zasniva na igri spoljnih igrača, Korkmaza, Osmana i Larkina, odnosno dvojice igraca na unutrašnjim pozicijama Šenguna i Šanlija. Oni su ekipa sastavljena od atletike i pre svega iskustva“, izjavio je Pešić, a preneo zvanični sajt Košarkaškog saveza Srbije.

Selektor Srbije istakao je da su Turci potpuno drugačija ekipa na domaćem terenu i da ga ne zavarava poraz rivala u Letoniji.

„Naravno, kod kuće igraju sa daleko više motiva i rekao bih, slobode. To smo videli i protiv Slovenije i na još nekoliko utakmica. Iza njih je teška utakmica protiv Letonije. Njih je možda Letonija iznenadila, iako već duže vremena njihov tim priprada vrhu evropske košarke. Kao što uvek biva, nema dve iste utakmice, ovo će sada biti potpuno drugačije“.

Pešić je podvukao da Srbija ne sme olako da prima poene kao protiv Grčke.

„Mi smo do sada odigrali tri utakmice u gostima, protiv Slovenije i dve na Superkupu u Nemačkoj, što nam daje određenu prednost po pitanju adaptacije na gostujući teren. Ipak, ovo je sada zvanična utakmica, kvalifikaciona i u kojoj nema ispravke. Mi smo imali malo problema u utakmci sa Grčkom, gde smo previše poena primili iz tranzicije, to ovde moramo da pokušamo da ispravimo. To je naš prvi zadatak protiv atletske ekipe kakva je Turska. Oni će biti nošeni sigurno sjajnom publikom, a na nama je da po svaku cenu smanjimo broj poena koji će oni dati iz tranzicije“, zaključio je selektor Srbije.

Košarkaši Srbije u I grupi kvalifikacija za Svetsko prvenstvo u košarci imaju skor 2-3, koliko ima i Turska.

Prva u grupi je Letonija (4-1), a slede Grčka i Belgija sa skorom 3-2. Poslednjeplasirana je Velika Britanija (1-4).

Tri prvoplasirane ekipe izboriće plasman na Svetsko prvenstvo koje će se od 25. avgusta do 10. septembra 2023. održati u Japanu, Indoneziji i Filipinima.

Posle utakmice protiv Turske košarkašku selekciju Srbije očekuje Evrobasket koji će biti održan od 1. do 18. septembra.

Srbija će se takmičiti u D grupi u Pragu, a prvi rival će joj biti Holandija 2. septembra.

Zatim slede dueli protiv domaćina Česke (3. septembar), Finske (5. septembar), Izraela (6. septembar) i Poljske (8. septembar).

(Tanjug)

