Košarkaši Turske pobedili Letoniju na EP

Muška košarkaška reprezentacija Turske pobedila je danas u Rigi selekciju Letonije 93:73 (24:21, 23:18, 25:16, 21:18), u utakmici prvog kola Grupe A na Evropskom prvenstvu.

Najefikasniji kod reprezentacije Turske bio je Džedi Osman sa 20 poena. Kenan Sipahi je dodao 19 poena, Alperen Šengun je upisao 16 poena, osam skokova i sedam asistencija, dok je Šejn Larkin zabeležio 15 poena i šest skokova.

Kod selekcije Letonije najefikasniji je bio Rihards Lomažs sa 16 poena. Artus Žagars je dodao 11 poena, dok su Kristaps Porzingis i Rolands Šmits postigli po 10 poena.

Selekcija Turske će u narednom kolu Grupe A, u kojoj se nalazi i reprezentacija Srbije, igrati protiv Češke, dok Letoniju očekuje duel sa Estonijom.

