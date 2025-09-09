Košarkaši Turske pobedili Poljsku za plasman u polufinale EP

Košarkaška reprezentacija Turske plasirala se danas u polufinale Evropskog prvenstva, pošto je u Rigi u četvrtfinalu pobedila Poljsku 91:77 (19:19, 27:13, 19:18, 26:27).

Tursku je do pobede predvodio Alperen Šengun sa 19 poena, 12 skokova i 10 asistencija, a pratili su ga Šejn Larkin i Šemuz Hazer sa po 13, Kenan Sipahi sa 11 i Džedi Osman, Furkan Korkmaz i Erdžan Osmani sa po 10 poena.

Kod Poljske su se izdvojili Mateuš Ponjitka i Džordan Lojd sa po 19 poena.

Turska će u polufinalu igrati protiv boljeg iz duela Litvanije i Grčke.

(Beta)

