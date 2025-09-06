Košarkaši Turske u četvrtfinalu Evropskog prvenstva

Košarkaška reprezentacija Turske plasirala se danas u četvrtfinale Evropskog prvenstva, pošto je u osmini finala u Rigi pobedila Švedsku 85:79 (20:23, 17:19, 26:13, 22:24).

Selekciju Turske predvodio je Alperen Šengun sa 24 poena, 16 skokova i šest asistencija.

Džedi Osman pobedi je doprineo sa 17 poena, Erdžan Osmani sa 14 poena i devet skokova, Šehmus Hazer sa 11 poena i šest skokova, a Šejn Larkin sa 10 poena.

U švedskom timu najefikasniji su bili Ludvig Hakanson sa 16 poena uz pet asistencija, Viktor Gadefors sa 15 poena uz sedam skokova, Pele Larson sa 15 poena, uz pet skokova i pet asistencija i Simon Birgander sa 14 poena, 13 skokova i četiri asistencije.

Turska će u četvrtfinalu 9. septembra igrati protiv pobednika duela Bosne i Hercegovine i Poljske.

(Beta)

