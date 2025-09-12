Košarkaši Turske ubedljivi protiv Grčke za plasman u finale Evropskog prvenstva

Košarkaši Turske plasirali su se večeras u finale Evropskog prvenstva, pošto su u Rigi savladali Grčku sa 94:68 (26:16, 23:15, 23:20, 22:17).

Najefikasniji u pobedničkoj selekciji bio je Erdžan Osmani sa 28 poena, uz šest skokova, Džedi Osman je dodao 17 poena, uz po tri skoka i asistencije, a dabl-dabl učinak je ostvario Alperen Šengun sa 15 poena i 12 uhvaćenih lopti, uz šest asistencija.

Kostas Slukas je u selekciji Grčke postigao 15 poena, uz četiri asistencije i tri skoka, dok je dabl-dabl zabeležio Janis Adetokunbo sa po 12 poena i skokova.

Turska je od početka meča bila u vođstvu, a predvođena Osmanijem dva minuta pre kraja prve četvrtine stiže do plus 12 (22:10).

U drugoj deonici prednost Turske samo se povećavala i u završnici prvog poluvremena stiglo se do plus 21 (45:24).

Tokom cele treće četvrtine Turska je vodila sa više od 20 poena razlike, dok je u završnici meča došla i do najvećih 30 poena prednosti (91:61).

Ranije danas plasman u finale Evropskog prvenstva izborila je selekcija Nemačke, pobedivši Finsku sa 98:86.

Turskoj će nedeljno finale biti drugo u istoriji na kontinentalnim takmičenjima, a u prvom je 2001. godine poražena od Jugoslavije.

Nemačka je dva puta igrala u finalu Evropskog prvenstva. Jedinu titulu osvojila je 1993. godine savladavši Rusiju, dok je 2005. godine u Srbiji i Crnoj Gori poražena od Grčke.

Nedeljni program počinje od 16.00, kada se u borbi za bronzu sastaju Finska i Grčka, dok od 20.00 finale igraju Nemačka i Turska.

(Beta)

