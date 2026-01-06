Košarkaši Zvezde izgubili od Valensije u Evroligi

Košarkaši Crvene zvezde izgubili su večeras u Beogradu od Valensije 89:106 (20:34, 17:20, 27:23, 25:29), u utakmici 20. kola Evrolige.

U ekipi Zvezde najefikasniji je bio Džordan Nvora sa 22 poena uz četiri skoka, Džared Batler postigao je 19 poena, uz devet asistencija i tri skoka, a Čima Moneke 15 poena uz devet skokova. Kodi Miler-Mekintajer dodao je 13 poena.

Valensiju je predvodio Žan Montero sa 25 poena uz četiri asistencije, četiri ukradene lopte i tri skoka, Branko Badio postigao je 15 poena uz četiri asistencije, a Omari Mur imao je isti učinak od 15 poena i četiri asistencije.

Kameron Tejlor pobedi je doprineo sa 13 poena, pet skokova i tri asistencije, a Hajme Pradilja sa devet poena i pet skokova.

Ekipe su na početku razmenile po trojku, a Valensija je posle toga povela 10:6. Zvezda je uzvratila serijom 5:0 poenima Donatasa Motiejnunasa i trojkom Batlera i preokrenula na 11:10.

Sa druge strane Valensija se razigrala, brzo je uspela da se vrati i povela 19:14 posle trojke Mura, a posle pet uzastopnih poena Montera i sa 30:20.

Do kraja deonice Badio je vezao četiri poena, pa je Valensija imala 14 poena prednosti.

Domaći su drugu četvrtinu počeli mini-serijom 4:0, ekipe su brzo igrale ali i grešile, a Valensija čuvala dvocifrenu prednost.

Nvora je trojkom vratio Zvezdu na 10 poena zaostatka (29:39), a Valensija je posle toga pojačala i predvođena Monterom povela je 48:31, a posle koša Tejlora i sa 19 razlike, 54:35.

Zvezda je dobro počela drugo poluvreme pa je serijom 13:0 prišla na 50:54. Tu seriju prekinuo je trojkom Badio, posle toga njegova ekipa je pojačala i vratila dvocirenu prednost, 63:50.

Zvezda je ponovo uspela da se vrati pre svega zahvaljući Nvori za 64:68, ali je Valensija odbila i taj nalet i treću četvrtinu završila je sa 13 poena prednosti, 77:64.

Valensija je počela poslednju deonicu trojkom Darijusa Tompsona sa osam metara, koristila je greške domaćih i uvećavala je prednost, koja je iznosila 21 poen (88:67) posle slobodnih bacanja Tejlora.

Ekipe su do kraja igrale praktično bez odbrane, pogađali su Montero i Mur sa jedne, a Miler-Mekintajer i Semi Odželej sa druge strane, pa je Valensija na kraju ostvarila ubedljivu pobedu.

Zvezda je 10. na tabeli sa 11 pobeda i devet poraza, a Valensija je prva sa 14 pobeda i šest poraza.

U sledećem kolu Zvezda će u petak igrati u Kaunasu protiv Žalgirisa, a Valensija će dan ranije dočekati Monako.

