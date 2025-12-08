Košarkaši Zvezde pobedili Bosnu u ABA ligi

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su danas u Sarajevu domaću Bosnu 86:77 (24:21, 24:18, 22:23, 16:15), u utakmici devetog kola Grupe B u ABA ligi.

Zvezdu su predvodili Džordan Nvora sa 20 poena, uz pet skokova i pet asistencija, Kodi Miler-Mekintajer sa 17 poena i pet asistencija i Džered Batler sa 15 poena i pet asistencija.

U ekipi Bosne Petar Kovačević postigao je 19 poena i imao je šest skokova, Džerod Vest 11 poena, a Đoko Šalić 10 poena.

Na tabeli Grupe B Zvezda je treća sa pet pobeda i tri poraza, a Bosna je peta sa četiri pobede i četiri poraza.

U sledećem kolu Zvezda će dočekati Spartak, a Bosna će u Ljubljani igrati protiv Cedevita Olimpije.

Pre toga, Zvezda će u petak igrati protiv Partizana u Evroligi.

