Košarkaši Zvezde pobedili Bosnu u ABA ligi

Zvezdu su predvodili Džordan Nvora sa 20 poena, uz pet skokova i pet asistencija, Kodi Miler-Mekintajer sa 17 poena i pet asistencija i Džered Batler sa 15 poena i pet asistencija.
U ekipi Bosne Petar Kovačević postigao je 19 poena i imao je šest skokova, Džerod Vest 11 poena, a Đoko Šalić 10 poena.
Na tabeli Grupe B Zvezda je treća sa pet pobeda i tri poraza, a Bosna je peta sa četiri pobede i četiri poraza.
U sledećem kolu Zvezda će dočekati Spartak, a Bosna će u Ljubljani igrati protiv Cedevita Olimpije.
Pre toga, Zvezda će u petak igrati protiv Partizana u Evroligi.
(Beta)
