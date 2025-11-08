Košarkaši Zvezde pobedili Budućnost u ABA ligi

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su večeras u Beogradu Budućnost 95:79 (19:24, 22:17, 33:17, 21:21), u utakmici šestog kola Grupe B u ABA ligi.

Zvezdu su predvodili Čima Moneke sa 17 poena i sedam skokova i Jago dos Santos sa 16 poena. Ognjen Dobrić dodao je 13 poena i pet skokova, a Nikola Kalinić 13 poena i četiri skoka.

U ekipi iz Podgorice Džuvan Morgan postigao je 19 poena, a Nikola Tanasković imao je 17 poena i osam skokova. Flečer Megi dodao je devet poena i sedam asistencija, a Andrija Slavković osam poena.

Crveno-beli imaju tri pobede i dva poraza u Grupi B, a Budućnost četiri pobede i dva poraza.

U sledećem kolu Zvezda će igrati u Ljubljani protiv Cedevita Olimpije, a Budućnost će dočekati Iliriju.

(Beta)

