Košarkaši Zvezde pobedili Dubai u ABA ligi

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su večeras na svom terenu u Beogradu Dubai 84:82 (25:15, 22:18, 16:27, 21:22), u utakmici petog kola Top 8 faze ABA lige.

Svi igrači Zvezde upisali su se među strelce, a najefikasniji je bio Stefan Miljenović sa 20 poena uz pet skokova i pet asistencija. Džared Batler i Hasijel Rivero postigli su po 13 poena, a Džordan Nvora imao je 10 poena, četiri skoka i četiri ukradene lopte.

U ekipi Dubaija najefikasniji je bio Dvejn Bejkon sa 31 poenom uz šut za tri poena 5/6. Filip Petrušev dodao je 16 poena i 10 skokova, Mfiondu Kabengele 14 poena uz šest skokova, a Džanan Musa 10 poena, sedam asistencija i četiri skoka. Srpski košarkaš Aleksa Avramović utakmicu je završio sa sedam poena i četiri asistencije.

Zvezda je dobro počela, igrala je dobru odbranu i bila je u vođstvu. Serijom 16:0 krajem prve i u drugoj četvrtini povela je 30:15. Posle šest i po minuta poene za Dubai postigao je Kabengele.

Dubai je posle toga zaigrao bolje, uzvratio je serijom 16:0 i posle koša Muse prišao na 54:55. Batler je trojom prekinuo tu seriju, sa druge strane razigrao se Bejkon, a posle pet vezanih poena Filipa Petruševa, Dubai je poveo 61:60.

Miljenović se razigrao u poslednjoj deonici i Zvezda je ponovo uspela da se odlepi, a posle njegove trojke i da povede 76:67. Crveno-beli su do kraja zadržali prednost i ostvarili 16. pobedu u regionalnom takmičenju.

Zvezda je četvrta na tabeli sa 16/5, a Dubai je prvi sa 18/3.

(Beta)

