Košarkaši Zvezde pobedili Iliriju u ABA ligi

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su večeras na svom terenu u Beogradu ljubljansku Iliriju 101:87 (34:19, 20:25, 30:25, 17:18), u utakmici trećeg kola ABA lige.

Zvezdu je predvodio Čima Moneke sa 21 poenom, sedam skokova i pet asistencija. Stefan Miljenović pobedi je doprineo sa 17 poena, Semi Odželej sa 15, a Džordan Nvora sa 14 poena.

U ekipi iz Slovenije najefikasniji su bili Tim Tomažič sa 17 poena, uz pet skokova i četiri asistencije i Vendel Grin sa 15 poena uz osam asistencija. Edo Murić dodao je 13 poena i šest skokova, a sa 13 poena utakmicu je završio i Robert Jurković.

Zvezda u Grupi B ima pobedu i poraz, a Ilirija je odigrala utakmicu više i ima pobedu i dva poraza.

U četvrtom kolu Zvezda će dočekati Megu, a Ilirija će biti slobodna.

(Beta)

