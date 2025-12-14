Košarkaši Zvezde pobedili Spartak u ABA ligi

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su večeras na svom terenu u Beogradu Spartak 93:77 (23:26, 24:19, 27:17, 19:15), u utakmici 10. kola Grupe B u ABA ligi.

U ekipi Zvezde svi igrači upisali su se među strelce, a najefikasniji je bio Džared Batler sa 18 poena. Stefan Miljenović imao je 13 poena, šest skokova, tri asistencije i dve ukradene lopte, a Kodi Miler-Mekintajer 12 poena i četiri asistencije.

Ebuka Izundu pobedi je doprineo sa 10 poena i sedam skokova, a Džordan Nvora sa 10 poena i šest skokova.

U ekipi Spartaka Keondre Kenedi postigao je 18 poena, Igor Drobnjak dodao je 15 poena i šest asistencija, a Olivije Hanlan 10 poena.

Crveno-beli sada imaju šest pobeda i tri poraza, a Spartak pet pobeda i četiri poraza.

U sledećem kolu Zvezda će biti slobodna, a Spartak će dočekati Bosnu.

