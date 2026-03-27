Košarkaši Zvezde posle produžetka izgubili od Barselone u Evroligi

Košarkaši Crvene zvezde izgubili su večeras posle produžetka na gostujućem terenu od Barselone 88:92 (20:18, 20:24, 18:22, 17:11, 13:17), u utakmici 34. kola Evrolige.

U ekipi Zvezde najefikasniji je bio Džordan Nvora sa 26 poena uz devet skokova, Kodi Miler-Mekintajer imao je 13 poena, sedam skokova i sedam asistencija, a Džared Batler i Hasijel Rivero dodali su po 11 poena.

U ekipi Barselone Vil Klajburn bio je najefikasniji sa 18 poena, Jan Veseli postigao je 14 poena uz sedam skokova, a Tomaš Satoranski imao je 12 poena, osam skokova i šest asistencija. Đoel Para dodao je 13 poena, a Kevin Panter 10 poena.

Zvezda je na početku povela 4:0, domaći su izjednačili, a posle toga igralo se koš za koš, sve dok crveno-beli nisu napravili seriju 7:0 i poveli 15:8.

Tornike Šengelija je poenima sa linije za slobodna bacanja prekinuo tu seriju, a Zvezda je igrala dobro, asistirao je Miler-Mekintajer, a pogađao je Rivero.

Barselona je uspela da se vrati i posle trojke Darija Brisuele povela je 18:17, a Zvezdu je u igri držao Rivero, koji je u prvoj četvrtini postigao devet poena, pa su crveno-beli imali dva poena prednosti na kraju deonice.

Ekipe su se smenjivale u vođstvu u drugoj četvrtini, sve dok Barselona nije serijom 8:0 povela 35:28. Uzvratio je Miler-Mekintajer sa četiri vezana poena i održao u igri Zvezdu, koja je na poluvremenu gubila 40:42.

Ekipe su trojkama počele drugo poluvreme, pogodili su Ognjen Dobrić pa Satoranski. Nvora i Džoel Bolomboj vezali su pet poena za prednost Zvezde, ali su domaći predvođeni Klajburnom uspeli da vrate vođstvo (55:48).

Trojkama Nvore i Miler-Mekintajera Zvezda se u dva navrata primakla na poen zaostatka, ali je Barselona poenima Veselija, Satoranskog i Brisuelea otišla na 63:56 u samoj završnici deonice.

Košem Pantera na početku deonice Barselona je stekla osam poena prednosti, a posle toga ekipe nisu iskoristile nekoliko napada. Zvezda je vezala osam poena, uz trojke Semija Odželeja i Nvore i prišla na 66:68.

Tu seriju prekinuo je Para, a ubrzo je zakucao Veseli za prednost Barselone od šest poena 72:66. Domaći su čuvali prednost, a u završnici utakmice pri šutu za tri poena napravljen je prekršaj nad Batlerom, on je pogodio sva tri slobodna bacanja i vratio Zvezdu na zaostatak od dva poena (73:75), 12,7 sekundi pre kraja.

Sa druge strane dva bacanja promašio je Para, Zvezda je brzo izvela kontranapad i poenima Batlera izjednačila je na 75:75.

Barselona je imala poslednji napad 4,6 sekundi pre kraja, trojku je promašio Klajburn i utakmica je otišla u produžetak.

Produžetak je počeo trojkama Klajburna i Nvore, nakon toga dobro je zaigrao Tomaš Satoranski i sa pet poena doneo Barseloni 85:80. Batler je preuzeo odgovornost sa druge strane i vratio Zvezdu na dva poena zaostatka.

Klajburn je sa druge strane polovično bio precizan sa penala, a posle njega oba bacanja pogodio je Šengelija za 91:86. Poentirao je zatim Miler-Mekintajer, a sa druge strane odmah je fauliran Klajburn, koji je ponovo pogodio samo jedno bacanje i obezbedio pobedu Barseloni.

Zvezda je deveta na tabeli sa 19 pobeda i 15 poraza, a Barselona je osma sa 20/14.

U sledećem kolu Zvezda će 2. aprila dočekati Partizan, a Barselona će u Kaunasu igrati protiv Žalgirisa.

(Beta)

