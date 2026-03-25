Košarkaši Zvezde posle produžetka pobedili Baskoniju u Evroligi

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su večeras posle produžetka u Vitoriji domaću Baskoniju 108:100 (28:27, 14:25, 24:15, 25:24, 17:9), u utakmici 33. kola Evrolige.

Zvezdu je do pobede predvodio Čima Moneke sa 22 poena, osam skokova, dve asistencije i dve ukradene lopte, uz indeks od 32 poena. Džared Batler postigao je 21 poen, Džordan Nvora 20 poena, a Sami Odželej 15 poena. Kodi Miler-Mekintajer pobedi je doprineo sa devet poena i 13 asistencija.

U ekipi Baskonije Trent Forest postigao je 31 poen uz indeks od 36 poena, Timoti Luvavu-Kabaro imao je 21 poen, sedam skokova i četiri asistencije, a Kleman Friš 15 poena i pet skokova. Španska ekipa šutirala je slobodna bacanja 26/26.

Zvezda je dobro počela i predvođena Ognjenom Dobrićem, Milerom-Mekintajerom i Nvorom povela je 20:11.

Baskonija je uzvratila serijom 8:0, a seriju je prekinuo Batler sa pet uzastopnih poena.

Razigrali su se domaći igrači, a predvodio ih je Friš koji je pogodio tri trojke, a posle dva slobodna bacanja Foresta, Baskonija je povela 27:26.

Zvezda je do kraja deonice vratila minimalnu prednost sa dva bacanja Nikole Kalinića.

Baskonija je sa šest uzastopnih poena Luvavua-Kabaroa počela drugu četvrtinu (33:28). Crveno-beli su uspeli da se primaknu, ali je španska ekipa koristila lošu igru Zvezde, pre svega u odbrani i održavala prednost, koja je dostigla 10 poena na poluvremenu, 52:42.

Poenima Foresta domaći su poveli 55:42, ali je Zvezda uspela da smanji zaostatak posle koša Monekea i trojke Tajsona Kartera na 47:55.

Ubrzo se vratila Baskonija i trojkom Mamadija Dijakitea povela je 60:47. On je zatim dobio ličnu grešku, a posle prigovora je burno reagovao i izašao iz igre, uz tehničku grešku klupi domaćih.

Zvezda je to iskoristila, napravila je seriju 9:0 i prišla na 56:60. Seriju je prekinuo Friš iz teške situacije u poslednjim trenucima napada, a zatim je Luvavu-Kabaro pogodio trojku za devet razlike.

Odželej i Batler su zatim postigli dve trojke, pa se Zvezda ponovo vratila, a u poslednju deonicu ušla je zaostatkom od jednog poena, 66:67.

Poenima Monkea sa linije za slobodna bacanja Zvezda je povela 68:67, a zatim je poentirao i Batler. Baskoniju je stao šut, ali Zvezda to nije koristila u potpunosti.

Poenima Džoela Bolomboja Zvezda je povela šest razlike, Baskonija je odgovorila serijom 5:0, ali su crveno-beli uspeli da odbiju taj nalet i odu na 80:74.

Sa druge strane trojku je pogodio Judžin Omorui, a u tim trenucima razigrao se Moneke i pogađao.

Luvavu-Kabaro je odgovorio sa dve trojke za izjednačenje 86:86, Zvezda je povela košem Nvore, ali je novu trojku ubacio Forest za vođstvo Baskonije.

Posle prekršaja u napadu Zvezde, dva slobodna bacanja je pogodio Forest, a novo izjednačenje doneo je Batler trojkom za 91:91, 12 sekundi pre kraja.

U poslednjem napadu Forest je bio neprecizan, pa je utakmica otišla u produžetak.

Ekipe su se na početku smenjivale u vođstvu, a sa sedam vezanih poena Monekea Zvezda je imala 100:97.

Forest je izjednačio trojkom, a posle toga Moneke je postigao jedno od tri slobodna bacanja.

Odželej je zatim pogodio trojku, Baskonija nije iskoristila napad, pa je posle koša Odželeja Zvezda povela sa nedostižnih šest poena prednosti, 106:100.

Zvezda je deveta na tabeli sa 19 pobeda i 14 poraza, a Baskonija je pretposlednja sa 9/24.

U sledećem kolu Zvezda će u petak igrati na gostovanju protiv Barselone, a Baskonija će dočekati Hapoel iz Tel Aviva.

(Beta)

