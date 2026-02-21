Košarkaši Zvezde šesti put uzastopno osvojili Kup Radivoja Koraća

Košarkaši Crvene zvezde osvojili su večeras šesti put uzastopno Kup "Radivoja Koraća", pošto su u finalu u Nišu pobedili Megu 106:84 (35:25, 30:25, 16:20, 25:14).

Zvezdu su predvodili Džordan Nvora sa 29 poena i šest skokova i Ognjen Dobrić sa 21 poenom, uz šut za tri poena 7/9. Džared Batler pobedi je doprineo sa 11 skokova, Ebuka Izundu sa 10 poena i 11 skokova, a po 10 poena dodali su i Stefan Miljenović i Uroš Plavšić.

U ekipi Mege najefikasniji je bio Luiđi Suigo sa 23 poena uz osam skokova, Bogoljub Marković postigao je 17 poena uz sedam skokova, a Urban Kroflič 15 poena uz šest skokova, tri asistencije i tri ukradene lopte.

Mega je dobro počela i poenima Markovića i Krofliča povela je 7:0. Zvezda je predvođena Nvorom uspela da se primakne na dva razlike, ali je Mega uspela da održi prednost, koja je posle trojke Andreja Mušickog bila šest razlike, 19:13.

Zvezda je zaigrala bolje, a posle serije 10:0 preokrenula je na 25:21. Ekipa je posle toga uvećavala prednost predvođena Batlerom povela je 35:25 na kraju prve deonice.

Mega je dobro poćela drugu četvrtinu, poenima Suiga, Krofliča i Markovića prišla je na četiri poena zaostatka 35:39, a taj napad odbio je trojkom Nikola Kalinić.

Posle toga trojke su pogodili Dobrić i Nvora za 50:37.

Igrači Zvezde su do kraja deonice pogađali trojku za trojkom i stekli su 18 poena prednosti, 63:45.

Zvezda je trojkom Nvore povela 20 razlike u trećoj četvrtini, 70:50 i održavala je prednost, koju je Mega smanjila preko Krofliča, Mušickog i trojkama Suiga na 70:79.

Crveno-beli su poenima Miljenovića vratili dvocifrenu prednost pred početak poslednje deonice.

Dobrić je trojkom počeo četvrtu četvrtinu i nastavio je da pogađa za tri, a posle svoje sedme trojke na utakmici iz osmog pokušaja doneo je 21 poen prednosti, 97:76.

Zvezda je do kraja zadržala veliku prednost, a treneri su u završnici pružili priliku mladim igračima.

(Beta)

