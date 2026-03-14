Košarkašice Srbije bolje od Portugala u kvalifikacijama za EP

Ženska košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je većeras u Almansilu selekciju Portugala sa 71:58 (22:12, 17:21, 18:11, 14:14), u utakmici kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2027. godine.

Najefikasnija u timu Srbije bila je Jovana Nogić sa 18 poena, dva manje je ubacila Maša Janković, dok je Aleksandra Stanaćev postigla 12 poena.

U redovima Portugala najbolja je bila Žozefin Filipe sa deset poena.

Košarkašice Srbije, koje su ranije obezbedile plasman u drugi krug kvalifikacija, završile su takmičenje u Grupi G kao prvoplasirane sa osam bodova.

Portugal je drugi sa četiri boda, dok je Island treći sa tri boda.

(Beta)

