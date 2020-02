Košarkašice Srbije sutra protiv SAD počinju borbu za OI

BEOGRAD – Ženska košarkaška reprezentacija Srbije sutra počinje takmičenje na kvalifikacionom turniru za odlazak na Olimpijske igre u Tokiju, utakmicom protiv Sjedinjenih Američkih Država od 20 sati.

Rivali Srbije u beogradskoj dvorani „Aleksandar Nikolić“ pored SAD su još Nigerija i Mozambik, a dva nacionalna tima sa ovog turnira obezbediće plasman na OI, pošto su se Amerikanke, kao šampionke sveta, već plasirale i takmiče se van konkurencije.

Bez obzira što meč ima revijalni karakter, selektorka Marina Maljković istice koliki će značaj za njenu ekipu imati duel prvog kola.

„Amerikanke su svakako najbolje igračice na svetu, to svi znamo… Nama je to prilika da vidimo gde smo protiv njih, ali nam je mnogo važnija prilika da napravimo korekcije u našoj igri za dve najznačajnije utakmice, a to su one protiv Nigerije i Mozambika i sve ulažemo u te dve utakmice“, rekla je Maljković za sajt KS S.

Amerikanke su u Beograd stigle u veoma jakom sastavu, sa željom da potvrde dominaciju na svetskom nivou, a kapitenka Jelena Bruks kaže da će tim biti maksimalno fokusiran.

„Znamo protiv koga igramo i u kakvom su sastavu došle, one su bez bilo kakvog opterecenja, jer su već obezbedile plasman na Olimpijske igre. Mi u utakmicu ulazimo maksimalno fokusirane na samo našu igru, uz želju da ispravimo sve moguće greške pred utakmice koje ćemo ovog vikenda odigrati protiv Nigerije i Mozambika“, izajvila je Bruks.

Utakmice A grupe, odnosno FIBA A turnira na kome se takmiči Srbija, igraće se u popodnevnim i večernjim terminima, dok se takmičenje u B grupi ili B turniru održava u istoj dvorani u ranim popodnevnim terminima.

Drugi turnir je prebačen u Beograd iz kineskog grada Fošana, gde je trebalo da bude organizovan, zbog epidemije koronausa u Kini, a na njemu ce se za tri olimpijske vize boriti Španija, Velika Britanija, Koreja i Kina.

(Tanjug)