Košarkašice Srbije u grupi sa Grčkom, Slovačkom i Holandijom u drugoj rundi kvalifikacija za EP

Ženska košarkaška reprezentacija Srbije igraće protiv selekcija Grčke, Slovačke i Holandije u Grupi L druge runde kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2027. godine, odlučeno je danas žrebom u švajcarskom Mijeu.

Košarkašice Srbije će prve tri utakmice odigrati u novembru ove godine, a preostale tri u februaru 2027. godine.

Plasman na Evropsko prvenstvo obezbediće po dve najbolje plasirane ekipe iz svake od šest grupa.

Sastavi svih grupa druge runde kvalifikacija:

Grupa I: Turska, Crna Gora, Poljska i Izrael.

Grupa J: Španija, Češka, Hrvatska i Bugarska.

Grupa K: Italija, Slovenija, Letonija i Austrija.

Grupa L: Srbija, Grčka, Slovačka i Holandija.

Grupa M: Francuska, Velika Britanija, Ukrajina i Luksemburg.

Grupa N: Nemačka, Mađarska, Portugal i Danska.

Domaćini Evropskog prvenstva selekcije Belgije, Finske, Litvanije i Švedske, koje su se automatski plasirale na taj turnir, nastaviće svoje takmičenje u Grupi H, paralelno sa ostalim grupama.

Evropsko prvenstvo biće održano od 16. do 27. juna 2027. godine.

