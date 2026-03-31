Košarkašice Srbije u grupi sa Grčkom, Slovačkom i Holandijom u drugoj rundi kvalifikacija za EP

Ženska košarkaška reprezentacija Srbije igraće protiv selekcija Grčke, Slovačke i Holandije u Grupi L druge runde kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2027. godine, odlučeno je danas žrebom u švajcarskom Mijeu.
Košarkašice Srbije će prve tri utakmice odigrati u novembru ove godine, a preostale tri u februaru 2027. godine.
Plasman na Evropsko prvenstvo obezbediće po dve najbolje plasirane ekipe iz svake od šest grupa.
Sastavi svih grupa druge runde kvalifikacija:
Grupa I: Turska, Crna Gora, Poljska i Izrael.
Grupa J: Španija, Češka, Hrvatska i Bugarska.
Grupa K: Italija, Slovenija, Letonija i Austrija.
Grupa L: Srbija, Grčka, Slovačka i Holandija.
Grupa M: Francuska, Velika Britanija, Ukrajina i Luksemburg.
Grupa N: Nemačka, Mađarska, Portugal i Danska.
Domaćini Evropskog prvenstva selekcije Belgije, Finske, Litvanije i Švedske, koje su se automatski plasirale na taj turnir, nastaviće svoje takmičenje u Grupi H, paralelno sa ostalim grupama.
Evropsko prvenstvo biće održano od 16. do 27. juna 2027. godine.
(Beta)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com