Košarkaške utakmice Evrokupa i Evrolige od 9. decembra ponovo u Izraelu

Košarkaške utakmice Evrokupa i Evrolige ponovo će se igrati u Izraelu od 9. i 11. decembra, saopšteno je danas na sajtu takmičenja.

„Posle pažljivog razmatranja, Evroliga je odlučila da aktivira plan i vrati takmičenja u Izrael, počevši od 10. kola Evrokupa i 15. kola Evrolige. Prva utakmica u Izraelu, još od oktobra 2023. godine, igraće se 9. decembra kada će Hapoel Jerusalim dočekati Hamburg. Evroliga će se vratiti 11. decembra, utakmicom Makabija iz Tel Aviva i Asvela, dok će Hapoel Tel Aviv debitovati na domaćem terenu 16. decembra protiv Crvene zvezde“, navodi se u saopštenju Evrolige.

Evroligaški klubovi su se danas sastali kako bi razmotrili trenutnu situaciju u Izraelu. Sastanak je usledio posle objave iz 21. oktobra, kada je odlučeno da 1. decembar bude okvirni datum za potencijalni povratak takmičenja u Izraelu.

Tokom sastanka klubovi su detaljno obavešteni o prošlonedeljnoj poseti delegacije Evrolige Izraelu, koja je uključivala sveobuhvatnu inspekciju trenutnog stanja i bezbednosnih mera, kao i formalne sastanke sa vladinim telima.

Evroliga je saopštila da će pažljivo pratiti razvoj situacije i da će ostati u stalnoj komunikaciji sa lokalnim i međunarodnim vlastima, gostujućim ekipama i svim relevantnim organizacijama, kako bi osigurala bezbednost i dobrobit svih učesnika.

