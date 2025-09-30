Košarkaški savez: Pešić je vratio kult reprezentacije, košarka je disala punim plućima

Košarkaši savez Srbije (KSS) zahvalio je Svetislavu Pešiću na svemu što je uradio za razvoj i prosperitet domaće košarke i što je vratio kult državnog tima, nakon što danas, po isteku ugovora, napušta funkciju selektora muške seniorske reprezentacije.

„Košarkaški savez Srbije izražava ogromnu zahvalnost trenerskoj legendi za sve što je u prethodnom periodu učinio za razvoj i prosperitet srpske košarke i što je svoje prebogato znanje prenosio na igrače i stručni štab, čineći sve oko sebe boljim i kvalitetnijim sportistima i ljudima“, navodi se u saopštenju na sajtu Saveza.

„Zahvaljujući njemu, srpska košarka je u poslednje tri godine ponovo disala punim plućima, a svaki navijač je osetio da reprezentacija pripada svima nama“, ocenjeno je u saopštenju.

Kako se navodi, kada je preuzeo ekipu u drugom mandatu, Pešić je uspeo da vrati sve što je oduvek krasilo srpsku košarku – kult reprezentacije, veru u tim i snagu zajedništva.

„Njegovo iskustvo, znanje i neprocenjiva harizma ponovo su okupili najbolje što srpska košarka ima, a veru u ‘orlove’ vratio je i igračima i navijačima“, piše u saopštenju.

Savez je istakao da su Pešićevi rezultati dovoljni da uđu u istoriju.

„Bronzana medalja na Olimpijskim igrama u Parizu, srebro na Svetskom prvenstvu u Manili, kao i povratak na veliku evropsku scenu kroz nastup na Evrobasketu. Ali, ono što je možda još važnije od medalja, jeste način na koji je ovaj tim ponovo postao porodica. Uz Karija, reprezentacija je ponovo postala simbol pripadnosti, ponosa i srpskog sportskog duha“, ističe se.

„Pešić je i ranije ispisivao zlatne stranice naše i jugoslovenske košarke – od evropskog zlata u Istanbulu 2001. i svetskog trona u Indijanapolisu 2002, do trofeja sa mlađim selekcijama. Njegovo ime se već odavno nalazi među najvećima, ali ovim mandatom pokazao je da u svakoj generaciji ume da probudi ono najbolje“, dodaje se u saopštenju.

Savez je naveo da će Pešić ostati aktivan u stručnom radu KSS pa će i ubuduće svojim iskustvom i znanjem pomagati u daljem razvoju srpske košarke i novom selektoru i stručnom štabu, uz poruku: „Kari hvala za sve“.

Savez bi uskoro trebalo da imenuje ovog selektora, a spekuliše se da će to biti trener Bešiktaša Dušan Alimpijević.

(Beta)

