Košćelni završio sa Francuskom, ljut na Dešana

PARIZ – Odbrambeni fudbaler Arsenala Loren Košćelni odlučio je da završi karijeru u reprezentaciji Francuske nezadovoljan odnosnom sa selektorom Didijeom Dešanom.

Kapiten Arsenala kaže da mu je teško palo to što je Francuska osvojila titulu šampiona sveta na Mundijalu u Rusiji jer nije igrao zbog povrede.

„Dao sam Francuskoj sve što sam mogao, sa reprezentacijom je gotovo. Trofej na Mundijalu psihološki me više povredio od traume. Selektor me je pozvao samo jednom i to u septembru kada mi je bio rođendan, a mnogi su me razočarali, ne samo on. Kada si zdrav imaš mnogo prijatelja, a kada si povređen brzo te zaborave“, rekao je Košćelni za Kanal plus.

Za „trikolore“ je odigrao 51 utakmicu, uz jedan gol, a bio je deo tima koji je igrao na Evropskom prvenstvu 2012. i 2016. (drugo mesto), kao i na Svetskom 2014.

(Tanjug)