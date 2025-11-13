Kostić: Da smo ranije imali ovog selektora ostvarili bi bolji rezultat

Kapiten fudbalske reprezentacije Srbije Filip Kostić izjavio je večeras posle poraza od Engleske da je Srbija pokazala potencijal i da veruje da njegov tim može bolje.

„Velika je čast nositi kapitensku traku, to je san. To me hrabri i daje mi motiv da se borim i pružim maksimum za reprezentaciju. Igrali smo protiv jedne od najboljih selekcija na svetu. Imali smo svoje šanse, nismo ih realizovali, ali smo pokazali potencijal i da ovaj tim može bolje. Danas sam imao drugačiju ulogu i uvek sam tu da dam sve od sebe“, rekao je Kostić za TV Arena sport.

Srbija je večeras u Londonu poražena od Engleske 0:2, u sedmom kolu Grupe K kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

Upitan o tome vidi li već jasnije konture igre pod selektorom Veljkom Paunovićem, Kostić se osvrnuo i na prethodne rezultate.

„Mislim da bismo, da smo ranije imali ovog selektora i rad kakav smo imali poslednjih dana, ostvarili bolji rezultat. Ne bismo izgubili od Albanije, to je jedan od najtežih poraza u mojoj karijeri i dalje nas sve boli“, istakao je kapiten Srbije.

Srbija u narednom meču dočekuje Letoniju u Leskovcu.

„Nadamo se boljem izdanju i da ćemo vratiti veru u reprezentaciju u budućnosti“, poručio je Kostić.

(Beta)

