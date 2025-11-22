Kostić strelac u remiju Juventusa i Fjorentine u Seriji A

Fudbaleri Juventusa odigrali su večeras na gostujućem terenu u Firenci nerešeno protiv Fjorentine 1:1, u utakmici 12. kola italijanske Serije A.

Prednost Juventusu doneo je srpski krilni igrač Filip Kostić golom u šestom minutu nadoknade prvog poluvremena. Lopta se posle šuta Manuela Lokatelija odbila od leđa srpskog napadača Dušana Vlahovića, nakon čega je stigla do Kostića, koji je šutem iz daljine savladao golmana Fjorentine Davida de Heu.

Izjednačenje Fjorentini doneo je Rolando Mandragora, pogotkom sa velike udaljenosti u 48. minutu.

Oba srpska igrača u ekipi Juventusa su izašla iz igre u drugom poluvremenu, Kostić u 66. minutu, a Vlahović u 88. minutu.

Juventus je šesti na tabeli sa 20 bodova, dok Fjorentina zauzima poslednje, 20. mesto sa šest bodova.

Juventus će u narednom kolu u Torinu dočekati Kaljari, dok će Fjorentina igrati na gostujućem terenu u Bergamu protiv Atalante.

