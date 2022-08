Kostić: Vlahović mi je rekao da bi voleo da igramo zajedno

TORINO – Fudbalski reprezentativac Srbije Filip Kostić danas je zvanično predstavljen kao novi fudbaler Juventusa na Alijanc stadionu, gde je odgovarao na pitanja italijanskih medija kojima je rekao da ga je saigrač iz reprezentacije Dušan Vlahović ubedio da se priključi gigantu iz Torina.

„Dok sam igrao sa Vlahovićem u reprezentaciji Srbije, Dušan me je pitao koje je moje mišljenje o klubu i dodao da bi voleo da igramo zajedno. Rekao mi je mnogo toga lepog o Torinu. Sada vidim da je bio u pravu za sve. Kada me pitate o idealnoj igri nas dvojice, to bi bilo dodavanje na 16 metara, odakle Dušan može da postigne gol“, izjavio je Kostić, a preneli brojni italijanski mediji.

Bivši fudbaler Ajntrahta iz Frankfurta istakao je da je njegov cilj da obezbedi napadačima Juventusa što bolje asistencije za pogotke.

„Juventus je klub koji zahteva pobede. Napredovaću korak po korak, meč po meč. Znam šta klub traži od mene i uradiću sve što je potrebno da napreduje. Nisam bio ukljucven u pregovore od prvog kontakta. Znao sam da želim da dođem ovde i da ću uraditi sve da dodem ovde. Pratio sam Juventus od detinjstva. Moj zadatak je ovde da omogućim napadačima najbolje lopte kako bi postigli golove. Zato sam ovde“, rekao je Kostić.

Juventus je za reprezentativca Srbije Ajntrahtu platio 12 miliona evra.

Kostić je u prvom kolu Serije A i trijumfu Juventusa nad Sasuolom (3:0) proveo na terenu 29 minuta.

(Tanjug)

