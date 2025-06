Kostulas potpisao petogodišnji ugovor sa Brajtonom

Dosadašnji fudbaler Olimpijakosa Haralampos Kostulas potpisao je petogodišnji ugovor sa Brajtonom, saopštio je danas engleski klub.

Grčki 18-godišnji napadač prešao je u Brajton za transfer vredan početnih 35 miliona evra, pošto bi grčki klub mogao da dobije više na osnovu bonusa.

„San svakog igrača je da dođe ovde i igra fudbal“, rekao je Kostulas.

On je prošle sezone sa Olimpijakosom osvojio 48. šampionsku titulu i Kup, a postigao je sedam golova u 22 utakmice u prvenstvu.

To je bila njegova prva seniorska sezona, a u sezoni 2023/2024 sa Olimpijakosom je osvojio Omladinsku ligu šampiona. On je tada bio jedan od najmlađih igrača u ekipi, ali je to takmičenje završio sa pet golova i dve asistencije u osam utakmica.

Prelaskom u Brajton odrekao se učešća ove sezone u evropskom fudbalu, pošto je ekipa zauzela osmo mesto na tabeli i neće igrati na međunarodnoj sceni.

(Beta)

