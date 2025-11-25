Kraft pobednik prvog takmičenja u ski skokovima u Falunu

Austrijski ski skakač Štefan Kraft pobedio je danas na maloj skakaonici u švedskom Falunu, u takmičenju u okviru Svetskog kupa.

Kraft je pobedio sa ukupno 249,9 bodova, do kojih je došao skokovima od 97,5 metara u prvoj i 96,5 metara u drugoj seriji.

Drugo mesto zauzeo je Slovenac Anže Lanišek sa 247,7 bodova, dok je treće mesto pripalo Nemcu Filipu Rajmundu sa 244,9 bodova.

Kraft je prvi u generalnom plasmanu sa 205 bodova, ispred Japanca Rjojua Kobajašija sa 181 bodom i aktuelnog prvaka Svetskog kupa Danijela Čofeniga iz Austrije sa 176 bodova.

Takmičenje u Svetskom kupu nastavlja se u sredu, kad je na programu drugo takmičenje u Falunu.

(Beta)

