Kraj ere Dejana Milojevića u Megi, novi trener je Vladimir Jovanović

Košarkaški trener Dejan Milojević posle deset godina napušta Mega Bemaks, a na klupi tog kluba zameniće ga Vladimir Jovanović, saopštio je danas taj klub.

Milojević je, po okončanju igračke karijere, 2010. godine postao sportski direktor Mege, a nakon toga je osam godina sa klupe predvodio tim.

On je danas, simbolično, predao tablu novom treneru Vladimiru Jovanoviću koji je sa Megom potpisao dvogodišnji ugovor.

Vladimir Jovanović je 2010. godine postao trener Partizana i u naredne dve sezone je osvojio pet trofeja i to jednu ABA ligu, dve titule u Srbiji i dva Kupa Radivoja Koraća.

Nakon Partizana karijeru je nastavio u inostranstvu. Jovanović je uspešno vodio i U18 i U20 selekcije Srbije, osvojivši sa reprezentacijom do 18 godina dve zlatne medalje na Evropskim prvenstvima, 2009. u Francuskoj i 2017. u Slovačkoj.

Jovanović je istakao da mu je drago što su mu se ukrstili sportski putevi sa Megom.

„Moj početak bavljenja trenerskim poslom je bio vezan za rad sa mladim igračima. Kasnije sam se i kroz reprezentativne akcije afirmisao u radu sa mladima, a Mega je već deceniju i više poznata po promociji jako mladih igrača koji posle igraju veoma zapažene uloge u velikim timovima i koji stižu i do NBA lige. Po onome što sam radio, za šta sam školovan, način na koji sam sagledavao košarku, ovo je praktično prilika gde smo svi na istoj talasnoj dužini“, rekao je Jovanović, prenosi klub.

Na pitanje kakvu Megu možemo da očekujemo sledeće sezone, Jovanović je istakao da ona mora da bude bude intezivna u svakom segmentu igre.

„Imam iskustvo sa nekim igračima Mege koje smo zajednički prošli kroz reprezentativne akcije. Dejan Milojević je imao sjajne uspehe sa ekipom, mnogo kvalitetnih igrača je izašlo iz tog sistema. Sigurno je da ćemo forsirati sistem koji je i do sada bio i koji je pokazao uspeh. Mega, pošto je mlada ekipa, mora u svakom segmentu igre da bude intezivna, bez obzira koji je to košarkaški elemenat. To može biti skok, odbrana, brzina…“, rekao je Jovanović.

„Za šta god da se dohvatimo, trudiću se da budemo intenzivni jer ta mladost ne može da vam garantuje uvek prava košarkaška rešenja u ovom trenutku njihovih karijera koje su na samom početku. Greške će biti sastavni deo igre, ali bez obzira na to, intenzitet i želja moraju da budu stalni“, naveo je on.

Generalni menadžer kluba Goran Ćakić istakao je da su se ambicije kluba i Jovanovića poklopile.

„Veliko nam je zadovoljstvo što će novi trener ekipe biti Vladimir Jovanović koji je u dosadašnjoj karijeri pored klupskih uspeha, imao i odlične rezultate u radu sa mladim igračima. Imamo punu veru da ćemo i sa Vladimirom Jovanovićem nastaviti da stvaramo buduća velika košarkaška imena NBA i evropske košarke“, rekao je Ćakić.

On je podsetio i na „nemerljiv“ doprinos Dejana Milojevića u razvoju kluba u proteklih 10 godina i najavio da će ga klub na poseban način ispratiti, o čemu će javnost biti obaveštena u narednih nekoliko dana.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.