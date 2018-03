Krajinović preko Pera do osmine finala turnira u Majamiju

Srpski teniser Filip Krajinović plasirao se osminu finala masters turnira u Majamiju, pošto je u trećem kolu pobedio Francuza Beonaa Pera u dva seta, 6:3, 6:3.

Srpski teniser je do prve pobede u drugom medjusobnom duelu s Perom do pobede došao posle sat i 10 minuta

Krajinović će u osmini finala turnira u Majamiju igrati protiv boljeg iz duela Argentinca Huana Martina del Potra i Japanca Keija Nišikorija.

Srpski teniser, 22. nosilac na drugom mastersu u sezoni igrao je na izuzetno visokom nivou, dok Per s druge strane nije bio ni blizu onoga što je prikazao protiv Novaka Djokovića u drugom kolu.

Per je bolje počeo meč, poveo je sa 3:1, ali je usledio veliki pad, što je Krajinović iskoristio i serijom od osam uzastopnih gemova rešio meč. On je stečenu prednost sačuvao do kraja i izborio plasman u osminu finala.

(Beta)