Kramarić: Mislim da Modriću Katar nije poslednji Mundijal

CIRIH – Napadač Hofenhajma i fudbalske reprezentacije Hrvatske Andrej Kramarić izjavio je u intervjuu za zvanični sajt FIFA da smatra da predstojeći Mundijal u Kataru neće biti poslednji za kapitena „kockastih“ i vezistu Real Madrida Luku Modrića (37).

„Teško je rečima opisati šta on znači za hrvatski, evropski i svetski fudbal. Ono što je on učinio u karijeri je neponovljivo. Sve te godine u Realu i reprezentaciji, da ne spominjemo i osvajanje Zlatne lopte, to su neverovatna dostignuća. Zadovoljstvo je s njim deliti svlačionicu, igrati i trenirati. Ne mislim da će ovo biti njegovo poslednje Svetsko prvenstvo. Sudeći po tome kako se oseća na terenu, on može da igra još dugo“, izjavio je Kramarić za zvanični sajt FIFA.

Fudbaler Hofenhajma govorio je i o selektoru Zlatku Daliću koji je Hrvate pre četiri godine u Rusiji odveo do finala u kom su poraženi od Francuske sa 4:2.

„On je sjajan trener koji je ostvario najveći uspeh u istoriji našeg fudbala. Odlikuje ga smirenost i donošenje dobrih odluka pre i nakon utakmice. Ono što je on napravio u Rusiji nikad neće biti zaboravljeno. Uvek će biti najbolji selektor u našoj istoriji“, rekao je bivši fudbaler Dinama, Rijeke, Lokomotive Zagreb i Lestera.

Fudbalska reprezentacija Hrvatske takmičiće se na Svetskom prvenstvu u F grupi sa Belgijom, Kanadom i Marokom.

Mundijal u Kataru počinje 20. novembra i trajaće do 18. decembra.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.