Kremoneze pobedio Bolonju i prekinuo niz od tri uzastopna poraza u Seriji A

Prednost Kremonezeu doneo je Martin Pajero golom u 31. minutu, a vođstvo je uvećao Džejmi Vardi pogotkom tri minuta kasnije.
Gol za Bolonju postigao je Rikardo Orsolini iz penala u trećem minutu nadoknade prvog poluvremena, dok je konačan rezultat svojim drugim pogotkom na utakmici postavio Vardi u 50. minutu.
Bolonja je večeras prekinula svoj niz od devet uzastopnih utakmica bez poraza u Seriji A i šesta je na tabeli sa 24 boda, dok Kremoneze zauzima 11. mesto sa 17 bodova.
Bolonja će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu u Rimu protiv Lacija, dok će Kremoneze u Kremoni dočekati Leče.
(Beta)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com