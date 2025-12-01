Kremoneze pobedio Bolonju i prekinuo niz od tri uzastopna poraza u Seriji A

Fudbaleri Kremonezea pobedili su večeras na gostujućem terenu Bolonju 3:1, u utakmici 13. kola Serije A, i prekinuli niz od tri uzastopna poraza u italijanskom prvenstvu.

Prednost Kremonezeu doneo je Martin Pajero golom u 31. minutu, a vođstvo je uvećao Džejmi Vardi pogotkom tri minuta kasnije.

Gol za Bolonju postigao je Rikardo Orsolini iz penala u trećem minutu nadoknade prvog poluvremena, dok je konačan rezultat svojim drugim pogotkom na utakmici postavio Vardi u 50. minutu.

Bolonja je večeras prekinula svoj niz od devet uzastopnih utakmica bez poraza u Seriji A i šesta je na tabeli sa 24 boda, dok Kremoneze zauzima 11. mesto sa 17 bodova.

Bolonja će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu u Rimu protiv Lacija, dok će Kremoneze u Kremoni dočekati Leče.

(Beta)

