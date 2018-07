Krenuo Stankovićev kamp: Srce mi je puno

ZLATIBOR – Nekadašnji kapiten reprezentacije Srbije Dejan Stanković naredne tri nedelje boraviće na Zlatiboru kako bi se družio sa mladim polaznicima njegovog fudbalskog kampa „Deki5“.

Bivši as Crvene zvezde, Lacija i Intera danas je sačekao prvu grupu polaznika, a u tri smene od po sedam dana, do 18. avgusta, prodefilovaće 350 dece uzrasta od devet do 15 godina.

„Moram da naglasim da mi je srce puno, jer je postojalo veliko interesovanje i to smo za izuzetno kratko vreme popunili sve kapacitete. Ogromno mi je zadovoljstvo što će sa nama na Zlatiboru biti mali fudbaleri ne samo iz našeg regiona, već iz svih krajeva sveta, kao i što će među polaznicima biti i mališani iz NURDOR-a. Zajedno sa mojim saradnicima učiniću sve da im boravak na Zlatiboru i kampu „Deki5″ učinim nezaboravnim“, rekao je Stanković.

Stanković je priznao da je jedva čekao da počne da radi sa decom, kao i da mu je prvi trening sa njima vratio deo osećaja koji je imao kao fudbaler.

„To mi je najbolji pokazatelj da radim pravu stvar. Sa polaznicima kampa biće 13 odličnih trenera, koji imaju iskustva u radu sa decom i koji nisu samo treneri, već i pedagozi. Obezbedili smo im kvalitetnu sportsku opremu, ali i vrhunske uslove za trening i smeštaj“.

On će brojne detalje, sa kojima se susretao u rimskom Laciju i milanskom Interu, primeniti na kampu „Deki5“ kako bi mladi fudbaleri u kratkom periodu dobili što kvalitetniju obuku i dragocene savete.

Dolazak na kamp najavili su Stankovićevi bivši saigrači iz Intera Kristijan Kivu i Marko Materaci, a u skladu sa obavezama na Zlatibor bi trebalo da dođu kapiteni Crvene zvezde i Partizana Nenad Milijaš i Saša Ilić, uz goste iznenađenja.

