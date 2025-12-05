Krihmajer pobednik superveleslaloma u Biver Kriku

Krihmajer je slavio u izuzetno teškim uslovima, u vremenu od 1:06,77 minuta, dok je drugoplasirani Norvežanin Fredrik Moler za pobednikom zaostao 0,56 sekundi.
Treće mesto pripalo je Krihmajerovom sunarodniku Rafaelu Hazeru sa 1,03 sekunde zaostatka.
Trku je obeležio težak pad Švajcarca Franje fon Almena, a zbog slabe vidljivosti prekinuta je nakon što se na stazu spustio 31 skijaš od ukupno prijavljenih 68.
U generalnom plasmanu Svetskog kupa posle sedam trka vodi Švajcarac Marko Odermat (večeras na petom mestu) sa 345 bodova, drugi je Krihmajer sa 227 bodova, a treći Hazer sa 178 bodova.
U plasmanu superveleslaloma nakon dve trke vodi Krihmajer sa 180 bodova, drugi je Odermat sa 145 bodova, a treći Moler sa 125 bodova.
Skijaši u nedelju u Biver Kriku voze veleslalom.
(Beta)
