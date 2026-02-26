Kristal Palas, AZ, Sigma Olomuc i Leh u osmini finala Lige konferencija

Fudbaleri Kristal Palasa plasirali su se večeras u osminu finala Lige konferencija, pošto su u revanš meču plej-ofa u Londonu pobedili Zrinjski sa 2:0.

Prvi meč u Mostaru završen je nerešenim rezultatom 1:1.

Gol za vođstvo engleskog tima postigao je Maksans Lakrua u 36. minutu, dok je konačnih 2:0 postavio Evan Gesan u trećem minutu nadoknade.

Žreb za narednu fazu Lige konferencija na programu je u petak od 14.00, a Kristal Palas u osmini finala može da igra protiv AEK-a iz Larnake ili Majnca.

Plasman u osminu finala Lige konferencija izborile su i ekipe AZ Alkmara, Sigme Olomuc i Leha iz Poznanja.

AZ je u Holandiji bio bolji od jermenske Noe sa 4:0, nakon što je u prvom meču slavio jermenski tim sa 1:0.

Golove za AZ postigli su Ro-Zangelo Dal u petom minutu, Sven Mejnans u 39. i 54. minutu, kao i Isak Jensen u prvom minutu nadoknade.

AZ za rivale u osmini finala može da ima atinski AEK ili Spartu iz Praga.

Sigma Olomuc je na gostovanju pobedila Lozanu sa 2:1, nakon što je prvi meč u Češkoj završen nerešeno 1:1.

Gosti su poveli preko Jahima Šipa u 22. minutu, da bi izjednačenje švajcarskom timu doneo Omar Džane u 35. minutu.

Sigma je do novog vođstva stigla u 44. minutu preko Antonina Ruseka, dok je Lozana u četvrtom minutu nadoknade drugog poluvremena mogla do izjednačenja, ali je pogodak Karima Sova poništen zbog ofsajda.

Sigma u osmini finala Lige konferencija za rivale može da ima iste timove kao i Kristal Palas.

Leh je u Poznanju pobedio KuPS sa 1:0, nakon što je u Finskoj slavio sa 2:0.

Jedini gol u revanšu postigao je Pablo Rodriges u 65. minutu.

Leh u osmini finala Lige konferencija može da igra protiv Šahtjora iz Donjecka ili Rajo Valjekana.

Ranije danas plasman u osminu finala Lige konferencija izborile su ekipe Rijeke, Celja, Samsunspora i Fjorentine.

(Beta)

