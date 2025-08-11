Kristal Palas izgubio žalbu na prebacivanje u Ligu konferencija

Sud za sportsku arbitražu (CAS) odbio je danas žalbu Fudbalskog kluba Kristal Palas na odluku Evropske fudbalske unije (Uefa) da ga zbog kršenja pravila o vlasništvu prebaci iz Lige Evropa u Ligu konferencija.

Ovom odlukom CAS-a su potvrđena mesta Notingem Foresta i Olimpika iz Liona u grupnoj fazi ovosezonske Lige Evropa.

Kristal Palas se osvajanjem titule u FA kupu direktno plasirao u grupnu fazu Lige Evropa, ali je Uefa naknadno odlučila da klub iz Londona prebaci u Ligu konferencija, a da na njegovo mesto u Ligi Evropa postavi Notingem Forest.

Odluka je doneta zbog toga što je doskorašnji vlasnik 43 odsto udela Kristal Palasa Džon Tekstor takođe i većinski vlasnik Olimpika iz Liona, koji se isto plasirao u Ligu Evropa.

Kristal Palas je propustio rok u martu koji je Uefa postavila da reši ovaj problem, a CAS je naveo da su njegove sudije odlučile da je Tekstor „bio član upravnog odbora sa odlučujućim uticajem na oba kluba u vreme procene Uefe“.

Kristal Palas je sezonu 2025/26 započeo osvajanjem titule u Komjuniti šildu, pošto je nakon boljeg izvođenja penala pobedio Liverpul.

