Kristal Palas pobedio AZ Alkmar, remi Rajo Valjekana i Leha

Fudbaleri Kristal Palasa pobedili su večeras na svom terenu u Londonu AZ Alkmar 3:1, u trećem kolu Lige konferencija.

Strelci za domaći tim bili su Maksans Lakroa u 22. i Ismaila Sar u četvrtom minutu nadoknade poluvremena i 57. minutu.

Gol za AZ Alkmar postigao je Sven Mijnans u 54. minutu.

Kristal Palas je deveti sa šest bodova, a AZ Alkmar je na 27. mestu sa tri poena.

U narednom kolu, Kristal Palas će gostovati Strazburu, dok će AZ Alkmar dočekati Šelburn.

Fudbaleri Rajo Valjekana pobedili su na svom terenu u Madridu Leh 3:2.

Poveo je Leh 2:0 golovima Luisa Palme u 11. i Antonia Kozubala u 39. minutu.

Rafo Valjekano je u drugom poluvremenu stigao do pobede pogocima Isi Palazona u 58, Horhea de Frutosa u 83. i Alvara Garsiije u četvrtom minutu sudijske nadoknade vremena.

Rajo Valjekano je šesti sa sedam bodova, a Leh je na 23. mestu sa tri poena.

U sledećem kolu, Leh će dočekati Lozanu, dok će Rajo Valjekano u Bratislavi gostovati Slovanu.

Fudbaleri Linkolna i Rijeke su na Gibraltaru odigrali nerešeno 1:1.

Povela je Rijeka golom Tonija Fruka u 41. minutu, a Linkoln je izjednačio pogotkom Huana Ruisa u 84. minutu.

Oba tima su osvojila po četiri boda i nalaze se među timovima koji zauzimaju od 15. do 23. mesta na tabeli.

Rijeka će u narednom kolu AEK iz Larnake, dok će Linkoln gostovati Hamrunu.

Rezultati ostalih utakmica:

Dinamo Kijev – Zrinjski 6:0

Haken – Strazbur 1:2

Lozana – Omonija 1:1

Šelburn – Drita 0:1

Škendija – Jagjelonija 1:1

Rapi – Krajova 0:1

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com