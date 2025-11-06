Kristal Palas pobedio AZ Alkmar, remi Rajo Valjekana i Leha

Strelci za domaći tim bili su Maksans Lakroa u 22. i Ismaila Sar u četvrtom minutu nadoknade poluvremena i 57. minutu.
Gol za AZ Alkmar postigao je Sven Mijnans u 54. minutu.
Kristal Palas je deveti sa šest bodova, a AZ Alkmar je na 27. mestu sa tri poena.
U narednom kolu, Kristal Palas će gostovati Strazburu, dok će AZ Alkmar dočekati Šelburn.
Fudbaleri Rajo Valjekana pobedili su na svom terenu u Madridu Leh 3:2.
Poveo je Leh 2:0 golovima Luisa Palme u 11. i Antonia Kozubala u 39. minutu.
Rafo Valjekano je u drugom poluvremenu stigao do pobede pogocima Isi Palazona u 58, Horhea de Frutosa u 83. i Alvara Garsiije u četvrtom minutu sudijske nadoknade vremena.
Rajo Valjekano je šesti sa sedam bodova, a Leh je na 23. mestu sa tri poena.
U sledećem kolu, Leh će dočekati Lozanu, dok će Rajo Valjekano u Bratislavi gostovati Slovanu.
Fudbaleri Linkolna i Rijeke su na Gibraltaru odigrali nerešeno 1:1.
Povela je Rijeka golom Tonija Fruka u 41. minutu, a Linkoln je izjednačio pogotkom Huana Ruisa u 84. minutu.
Oba tima su osvojila po četiri boda i nalaze se među timovima koji zauzimaju od 15. do 23. mesta na tabeli.
Rijeka će u narednom kolu AEK iz Larnake, dok će Linkoln gostovati Hamrunu.
Rezultati ostalih utakmica:
Dinamo Kijev – Zrinjski 6:0
Haken – Strazbur 1:2
Lozana – Omonija 1:1
Šelburn – Drita 0:1
Škendija – Jagjelonija 1:1
Rapi – Krajova 0:1
(Beta)
