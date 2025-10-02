Kristal Palas u Poljskoj bolji od kijevskog Dinama, Noa pobedila Rijeku u LK

Fudbaleri Kristal Palasa pobedili su večeras u poljskom Lublinu ekipu Dinamo Kijeva sa 2:0, u utakmici prvog kola ligaške faze Lige konferencija.

Golove za londonski tim postigli su Danijel Munjos u 31. i Edi Nketija u 58. minutu.

Kristal Palas je od 76. minuta igrao sa igračem manje, pošto je drugi žuti karton pokazan hrvatskom fudbaleru Borni Sosi.

U narednom kolu Kristal Palas dočekuje AEK Larnaku, a Dinamo Kijev gostuje Samsunsporu.

Noa je u Jerevanu savladala Rijeku sa 1:0.

Aktuelni prvak Jermenije do pobede je došao pogotkom Nardina Mulahusejnovića u šestom minutu.

Rijeka je od 30. minuta igrala sa desetoricom na terenu, pošto je crveni karton dobio Niko Janković.

Noa u sledećem kolu gostuje rumunskoj Krajovi, a Rijeka dočekuje prašku Spartu.

Rajo Valjekano je na svom terenu pobedio Škendiju sa 2:0.

Španski tim je do pobede nad prvakom Severne Makedonije došao golovima Unajia Lopesa u 28. i Frana Peresa u 32. minutu.

Rajo Valjekano u narednom kolu gostuje švedskom Hakenu, dok Škendija dočekuje irski Šelburn.

U ostalim mečevima Zrinjski je u Mostaru savladao gibraltarski Linkoln sa 5:0, Jagjelonija je na svom terenu pobedila malteški Hamrun sa 1:0, a pobede na domaćem terenu zabeležile su i ekipe Lozane i Leha.

Lozana je bila bolja od islandskog Brejdablika sa 3:0, a Leh je savladao Rapid iz Beča sa 4:1.

Pobedu na gostovanju zabeležio je Majnc, koji je bio bolji od Omonije sa 1:0, dok su finski KuPS i kosovska Drita odigrali nerešeno 1:1.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com