Kristijano Ronaldo kupio udeo u španskom drugoligašu Almeriji

Fudbaler Al Nasra Kristijano Ronaldo kupio je udeo u španskom drugoligaškom klubu Almerija, saopštila je danas konsultantska firma koja predstavlja čuvenog portugalskog igrača.

Ronaldo je kupio 25 odsto udela u klubu, čiji su vlasnici iz Saudijske Arabije, navela je Bransvik grupa. Finansijski detalji nisu objavljeni.

„Dugogodišnja ambicija mi je bila da doprinesem fudbalu van terena. Almerija je španski klub sa jakim temeljima i jasnim potencijalom za rast“, naveo je Ronaldo.

Ronaldo, koji je krajem 2022. godine iz Mančester junajteda prešao u Al Nasr, kupio je udeo u klubu putem svoje podružnice CR7 Sports Investments.

Almerija je pod kontrolom saudijskih vlasnika više od šest godina. Mohamed Al Hereidži postao je novi vlasnik i predsednik kluba prošlog leta, kada je kupio klub od Turkija Al Alšeika.

„Mi smo vrlo zadovoljni što je Kristijano izabrao da investira u naš klub. On veoma dobro poznaje španske lige i razume potencijal onoga što ovde gradimo, u pogledu ekipe i akademije“, rekao je Al Hereidži.

Almerija je trenutno treća na tabeli druge lige, a poslednji put igrala je u Primeri u sezoni 2023/2024.

(Beta)

