Krpež-Šlezak: Verujem da možemo da iznenadimo Nemačku

Kapiten ženske rukometne reprezentacije Srbije Katarina Krpež-Šlezak rekla je danas da veruje da njena ekipa može da iznenadi Nemačku u predstojećoj utakmici Svetskog prvenstva.

„Imaju veći pritisak od nas, to je sigurno. Treba da uđemo u utakmicu mirne glave i da ponovimo 45 minuta igre iz meča sa Islandom. Verujem da možemo da iznenadimo, samo da budemo borbene, uz jaku odbranu i naše golmane možemo dobro da igramo“, rekla je Krpež-Šlezak, prenosi Rukometni savez Srbije.

Posle pobeda protiv Urugvaja i Islanda, rukometašice Srbije sutra igraju protiv Nemačke poslednju utakmicu u grupi C Svetskog prvenstva.

Biće to borba za prvo mesto i nova dva boda, a tim koji bude trijumfovao preneće u narednu rundu četiri boda.

„Moramo da se vraćamo nazad jer i one mnogo trče i znaju sve da kazne. Nemamo šta da izgubimo, osvojili smo dva boda koja su bila najbitnija, tako da možemo mirne glave dalje“, rekla je Krpež-Šlezak.

Junak pobede nad Islandom, Jovana Risović odbranila je tri zicera u poslednja dva minuta i donela pobedu Srbiji.

„To je za nas finale. Moramo da damo poslednji atom snage i suprotstavimo se jakom domaćinu. Mislim da je ključ u timskoj igri, moramo da pomognemo jedna drugoj. Nemice će imati veći pritisak, jer mi nemamo šta da izgubimo, pa možemo da igramo rasterećeno“, rekla je Risović.

Utakmica je na programu sutra od 18.00 u Štutgartu.

(Beta)

