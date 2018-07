Krstajić: Niti sam prepoznao Tompsona, niti me takvi kao on zanimaju

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Mladen Krstajić rekao je da uvek „lajkuje“ fotografije Ivana Rakitića na društvenim mrežama i da na danas objavljenoj nije prepoznao Marka Perkovića Tompsona.

„Iskreno, Ivanove slike lajkujem svuda gde god se pojave automatski, tako je bilo i ovog puta. Sigurno to nisam uradio da bih podržao Tompsona koji je otvoreno protiv Srbije i srpskog naroda. Niti sam ga prepoznao na slici, niti me on zanima, niti želim da čujem za njega, niti bilo šta slično. Ko me i malo poznaje, zna koliko volim svoju zemlju i svoj narod, a poštujem druge“, rekao je Krstajić.

Rakitić je danas je po dolasku u Zagreb na svom Instagramu objavio fotografiju sa Tompsonom, u čijem opisu piše „Stigao je kralj…Jedan jedini… Idemo Hrvatska“.

Krstajić i Rakitić su dugogodišnji prijatelji, a obojica su uoči Svetskog prvenstva u Rusiji, ali i tokom Mundijala, nekoliko puta spominjali koliki značaj ima njihovo prijateljstvo.

(Beta)