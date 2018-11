Krstajić pred Crnu Goru: Imam luksuz i problem…

STARA PAZOVA – Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Mladen Krstajić najavio je da bi mozda mogao da promeni taktiku za verovatno odlučujući meč protiv Crne Gore u Ligu nacija i zaigra sa dva klasična napadača.

Krstajić kaže da su mnogi srpski fudbaleri u formi, među kojima i prvi strelac Bundeslige Luka Jović, i da ga raduje njihov učinak u klubovima.

„Veliki broj igra standardno, to je prvi put u poslednjih nekoliko godina da su skoro svi bitni šrafovi u klubovima. Može da se desi da promenimo taktiku, postoji ideja… Menjao sam sastav 13 ili 14 puta, taktiku ne, a mozda se i to promemeni, ne zbog Crne Gore već igrača. To mi je ujedno luksuz i problem“, rekao je Krstajić na konferenciji za medije u Staroj Pazovi.

On je dodao da svi reprezentativci na spisku zaslužuje da igra i da bi bio najsrećniji kada bi imao tu mogućnost da uradi.

„Očekujem dobru utakmicu, šta je bilo bilo je u Podgorici. Poštujemo Crnu Goru i selektora Ljubišu Tumbakovića, koga neću nazvati kolegom jer mi je bio trener. Ipak, verujem u svoj tim da mozemo da napravimo iskorak i osvojimo prvo mesto u grupi“.

Srbija će protiv Crne Gore biti bez povređenih Sergeja Milinković-Savića, Marka Dmitrovića, Ljubomira Fejse, a poslednji koji je definitivno otpao je Filip Kostić zbog operacije dva zuba.

„Vidim da u Crnoj Gori ima dosta igrača koji će da izostaju, slično kao kod nas. Koga nema bez njega se mora, moramo da se prilagodimo tome“, naveo je Krstajić i naglasio da ne postoji i najmanja tenzija oko bezbednosti jer se „sastaju dve zemlje, a jedan narod“.

Krstajić istice da će Dušan Tadić, koji je promašio penal u Rumuniji, odlučiti ko će da izvede ako bude najstroža kazna.

Jedan od najboljih srpskih fudbalera Nemanja Matić veoma ceni crnogorsku selekciju.

„Znamo šta nas čeka, postujemo ih, ali smo svesni nasih kvaliteta. Pokušaćemo da osvojimo sva tri boda pre našim navijačima, sutra je za nas finale u Ligi nacija“, poručuje vezista Mančester Junajteda.

Kako je naveo, pobeda i igra u Podgorici je pravi put.

„Žao mi je što nisam bio u Podgorici, odigrali smo takmičarski, onako Srbija mora da igra. Ne trebamo da brinemo za budućnost, imamo igrače koji stasavaju“, zaključio je Matić.

Srbija sutra čeka Crnu Goru na stadionu „Rajko Mitić“ od 15 sati, a tri dana kasnije selekciju Litvanije na stadionu Partizana od 20.45.

(Tanjug)