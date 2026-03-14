Krunić i Danilina bez titule u Indijan Velsu

Srpska teniserka Aleksandra Krunić i Kazahstanka Ana Danilina nisu uspele danas da osvoje titulu u dublu na turniru u Indijan Velsu, pošto su u finalu izgubile od češko-američkog dubla Katerine Sinijakove i Tejlor Taunsend sa 6:7, 4:6.

U prvom setu su teniserke bile sigurne na svoj servis, pa je taj deo igre rešen u taj-brejku koji je na kraju pripao Sinijakovoj i Taunsend sa 7:4.

Češko-američki dubl je prvi stigao do brejka u drugom setu i poveo sa 3:0, ali su Krunić i Danilina vratile brejk u sedmom gemu i potom izjednačile na 4:4.

Odlučujući brejk na meča Sinijakova i Taunsend su napravile u desetom gemu, kada su iskoristile prvu meč loptu posle sat i 36 munuta igre.

(Beta)

