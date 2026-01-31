Krunić i Danilina poražene u finalu ženskog dubla na Australijan openu

Srpska teniserka Aleksandra Krunić i Kazahstanka Ana Danilina nisu uspele da osvoje titulu u ženskom dublu na Australijan openu, pošto su finalu u noći između petka i subote poražene od belgijsko-kineskog para Elize Mertens i Šuaj Džan 6(4):7, 4:6.

One su poražene posle sat i 50 minuta igre.

Krunić i Danilina su vodile 3:0 i 4:1 u prvom setu, ali su Belgijanka i Kineskinja uspele da se vrate i slave u taj-brejku. U drugom setu, Mertens i Džan su povele 5:0, a zatim izdržale povratak Daniline i Krunićeve, koje su osvojile četiri uzastopna gema.

Mertens, trenutno šesta teniserka sveta u dublu, posle Australijan opena ponovo će biti broj jedan na svetu. To će biti njena ukupno 40. nedelja na vrhu WTA liste u dubl konkurenciji, a povratak na prvo mesto bio je osiguran bez obzira na ishod finala.

Ovo je šesta grend slem titula u dublu za Mertens, uključujući trofeje osvojene u Melburnu 2021. i 2024. godine. Šuaj Džan sada ima tri grend slem titule u dublu, Australijan open 2019. i US open 2021. godine, uz ovogodišnji trofej. Za Mertens i Džan ovo je prva grend slem titula kao para, nakon što su izgubile finale Vimbldona 2022.

U muškom dubla titulu su osvojil Amerikanac Kristijan Harison i Britanac Nil Skupski, nakon što su finalu savladali australijski par Džejson Kubler – Mark Polmans 7:6(4), 6:4.

Šesti nosioci su do pobede stigli posle sat i 50 minuta.

