Krunić i Danilina u četvrtfinalu Australijan opena u dublu

Srpska teniserka Aleksandra Krunić i njena partnerka u dublu Ana Danilina iz Kazahstana plasirale su se danas u četvrtfinale Otvorenog prvenstva Australije u Melburnu, pošto su pobedile Australijanke Maju Džoint i Storm Hanter posle dva seta 7:5, 7:6.

Krunić i Danilina, koje su postavljene za sedme nosioce, pobedile su posle dva sata i 13 minuta.

Australijanke u prvom setu napravile brejk u šestom gemu, a posle gema na svoj servis povele su 5:2. Krunić i Danilina su posle toga zaigrale bolje, osvojile su pet uzastopnih gemova i povele u meču.

One su dobro počele drugi set, povele su 4:0, ali su Džoint i Hanter uspele da preokrenu na 5:4. Dublovi su posle toga osvajali gemove na svoje servise i odigran je taj-brejk, koji su Krunić i Danilina dobile 8:6.

Njihove protivnice u četvrtinalu biće prvi nosioci češko-američki par Katerina Sinijakova i Tejlor Taunzend.

